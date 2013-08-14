В інтернеті з'явився перший ліцензійний каталог українських мультфільмів

На YouTube створили канал українських мультфільмів "УкрАніма". У колекцію увійшло більше 100 мультфільмів студій «Укранімафільм» і «Київнаукфільм», починаючи з 1961 року. У їх числі - знайомі багатьом, «Ведмедик і Той-Хто-В-Річці-Живе», «Вій», «Котигорошко», культова серія про козаків, «Капітошка», мультфільм про Петрика П'яточкіна та інші, повідомляють "Коментарі".

Додамо, що на каналі представлені мультфільми не тільки для дітей, а й для дорослих.