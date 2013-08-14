Кабінет міністрів схвалив акціонування компанії "Укренерго"

"Це рішення, насамперед, націлене на те, щоб зробити компанію кредитоспроможною і залучати інвестиції для виконання державних програм", - повідомив у середу міністр енергетики та вугільної промисловості країни Едуард Ставицький, передає РІА Новости.

У липні Ставицький пояснював, акціонування "Укренерго" не означає її прямої приватизації. Він відзначав також, що всі держкомпанії України зараз корпоратизуються (тобто перетворюються в акціонерні товариства) з метою полегшення управління та активізації їх роботи.

"Укренерго" займається диспетчерським управлінням об'єднаною енергосистемою і експлуатацією всіх магістральних ліній електропередач України. Дохід компанії в 2012 році збільшився на 16,8% - до $387 млн.