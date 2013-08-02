Кабмін ухвалив оновлену Енергостратегію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Так, ухвалили», - сказав міністр. При цьому він не навів деталей документа, пославшись на те, що стратегія має бути ще підписана главою уряду.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України виділив Міністерству енергетики і вугільної промисловості 301,9 млн грн на виконання заходів Енергетичної стратегії України до 2030 року, запланованих на 2013 рік. Крім того, Кабінет міністрів України направив Міністерству економічного розвитку і торгівлі 324,8 млн грн для фінансування заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.