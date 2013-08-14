Мер Донецька думає, що їздити на роботу на велосипеді - це народ смішити

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції на зауваження журналістів, що мери в Скандинавських країнах дістаються роботи на велосипеді, Лук’янченко сказав: «Мери, де 1200 або 1600 жителів, безумовно, їздять на велосипедах. Якби в Донецьку була тисяча жителів або навіть 5 тисяч, то я б на велосипеді їздив цілодобово».

На думку мера, в Донецьку з мільйонним населенням йому неможливо їздити на роботу на велосипеді, це виглядало б смішно. «Я не хочу смішити народ… На велосипеді на будь-якому я їжджу, можу на відпочинку їздити. А на роботу їздити, я думаю, це.. Я думаю, що мої колеги з далекого зарубіжжя, які раніше це робили, їздили перед виборами, напевно», - пояснив Лук’янченко.

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Разом з тим, завтра, 15 серпня, в Донецькій міськраді намічено проведення круглого столу на тему «Концепція розвитку велосипедної інфраструктури в Донецьку», метою якого є розвиток і популяризація велосипедного руху в місті.