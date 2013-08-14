У Гонконгу затримали росіянку з 12 кг кокаїну
16:40, 14 серпня 2013Політика
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Росіянка була арештована в міжнародному аеропорту Гонконгу після того, як в її багажі при огляді виявили 12 кілограмів кокаїну.
Роіянка перевозила 12 кг кокаїну у рюкзаку / Фото: ntv.ru
Інцидент стався напередодні, коли 22-річна громадянка Росії, ім'я якої не повідомляється, прибула до Гонконгу з Бразилії. Партія наркотику була виявлена в рюкзаку жінки, повідомляє РІА Новости.
У той же день митники аеропорту заарештували 35-річного громадянина Китаю, який летів з росіянкою тим же рейсом з Бразилії. У його валізах знайшли 48 кілограмів кокаїну - найбільша партія, яка коли-небудь була виявлена у одного пасажира в гонконгському аеропорту.
У ході розслідування владі належить з'ясувати, чи є заарештовані членами одного злочинного угруповання.
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