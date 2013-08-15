Тюремники кажуть, що Тимошенко не хоче їхати на завтрашній суд

Державна пенітенціарна служба України підтверджує, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилась від етапування на завтрашнє судове засідання у справі корпорації «Єдині енергосистеми України».

Як зазначається в оприлюдненому на сайті ДПтС повідомленні, «засудженій Юлій Тимошенко було повідомлено про її виклик до Київського районного суду м. Харкова для участі у засідання щодо справи ЄЕСУ 16 серпня п.р., але вона у категоричні формі заявила про те, що не бажає бути етапованою».

“Крім того, інформуємо про те, що засуджена написала заяву, яка фактично нічим не відрізняється від попередніх її заяв, де висловлює клопотання до суду щодо справи ЄЕСУ.

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Напевно, розуміючи, що розгляд клопотань у судовому засіданні за її відсутності є неможливим, з огляду на вимоги чинного законодавча, вона все одно продовжує писати подібні заяви, незважаючи на жодні роз’яснення”, - зазначають в ДПтС.

У зв’язку з “категоричним небажанням” Тимошенко бути етапованою до суду, а також зважаючи на “не зрозумілі з точки зору закону заяви останньої”, та з метою недопущення з її боку “провокацій та скандальних ситуацій на кшталт безпідставних протестів”, керівництвом колонії на основі її заяви, а також акту, що був складений про її відмову, було прийнято рішення про відкликання заявок на забезпечення супроводу та конвою, інформує ДПтС.

“У разі, якщо раптом засуджена висловить бажання їхати до суду, усі організаційні заходи збоку керівництва колонії, будуть вжиті невідкладно та своєчасно”, - обіцяють у службі.

Також в ДПтС наголошують, що “заяви одного з адвокатів засудженої начебто про наміри Тимошенко бути етапованою є відвертою неправдою”.

У відомстві вважають, що поширення подібних коментарів може свідчити “лише про можливі сплановані провокації проти пенітенціарної служби”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що екс-прем’єр, швидше за все, не буде присутня на судовому засіданні у справі корпорації «Єдині енергосистеми України» 16 серпня.

"Наскільки мені відомо, заяву про доставку вона писала. Як себе поведе Пенітенціарна служба - невідомо. Але, якщо говорити об’єктивно, скоріш за все, її там не буде. З яких причин - про це можна буде говорити завтра", - сказав Плахотнюк.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.