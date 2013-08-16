Росія повертатиме Roshen на свій ринок за «сирним» сценарієм

Претензії до цукерок Roshen у російської сторони, як і раніше, залишаються.

Як передає РІА «Новости», про це заявив голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко журналістам після переговорів із міністром аграрної політики і продовольства України Миколою Присяжнюком у Москві.

"Ті претензії, які на момент закриття (ринку РФ для ввезення цукерок Roshen) були, вони залишилися", - сказав Онищенко.

Він нагадав, що 90% проб цукерок, які перевірив Росспоживнагляд, не відповідали заявленим на упаковці параметрам.

"Щодо липецького заводу (Roshen) у нас немає питань. Це гарантовано. Це говорить про те, що тут не хуліганять з технологією", - сказав голова Росспоживнагляду.

За його словами, на фабриці Roshen у Литві також практично не зафіксовано порушень.

Росспоживнагляд обстежить заводи Roshen, після чого розпочнеться повернення кондитерських виробів з України на ринок РФ.

Росспоживнагляд наприкінці липня заборонив ввезення до РФ кондитерських виробів Roshen після того, як відібрав у торгових мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення.

За словами Онищенка, Росспоживнагляд також акредитує п'ять українських лабораторій, які контролюватимуть продукцію перед поставками до Росії.

Повернення проходитиме за тією самою схемою, що і в ситуації з українськими сирами, тобто на первинному етапі російською стороною контролюватиметься кожна партія, що надходить, пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення у продукції Roshen бензапірену, який має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу РФ (ФМС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці. Перевірку якості виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.