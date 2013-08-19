Експерт пояснив, чому опозиції не вдалося зірвати сесію Київради

Так вважає керівник Інституту медіамоделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євгеній Черненко.

"Опозиція не розраховувала, що під Київрадою збереться стільки реальних мітингувальників. Тому й розповсюджувала заяви про намір зриву сесії. Але одне - коли маєш справу з керованою проплаченою групою "бабусь" і студентів, інше - з тисячами людей, яких позбавили заслуженої надбавки до зовсім невеликої зарплатні". - зазначив експерт. - "Крім того, необхідно враховувати, що вчителі, лікарі, соціальні та культурні працівники, як правило, тісно спілкуються між собою. Профспілка працівників бюджетної сфери Києва – одна з найпотужніших у країні. Побачивши під мерією таку кількість людей з реальними проблемами, опозиція розгубилася. Аж до того, що лунали заяви у бік бюджетників у дусі - якщо Київрада не легітимна, значить надбавку у вас відберуть. Замість того, щоб визнати свою помилку перед виборцями, опозиція знову влаштувала шоу з вибиванням вікон і бійкою з правоохоронцями. І все це на очах трьох тисяч лікарів, вчителів, соцпрацівників, сфера діяльності яких передбачає комунікацію з величезною кількістю киян. Радикальні дії призводять до зниження рейтингу опозиції, особливо серед людей старшого віку. У даному випадку, опозиція заявила, що бореться з владою, а на ділі виявилося, вона боролася з людьми".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 19 серпня, незважаючи на спроби народних депутатів від опозиції прорватися в будівлю мерії і зірвати роботу, Київрада провела позачергове сесійне засідання. У ході засідання депутати Київради розглянули і прийняли чотири постанови і три звернення до Верховної Ради. Зокрема, були прийняті рішення про виділення коштів на виплату муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери. Завдяки внесенню змін до Програми соціального і економічного розвитку Києва на 2013 рік знята загроза зриву робіт на важливих інфраструктурних об'єктах, наприклад, реконструкції Поштової площі, будівництві метро на Теремки та створенні пішохідної зони від парку Володимирська гірка до Києво-Печерської лаври. Крім того, міськрада вимагає від парламенту призначити дату проведення виборів у столиці, розглянути законопроект про розширення бюджету Києва, а також врятувати від вирубки Біличанський ліс.