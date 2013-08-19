УДАР заявляє, що докладе всі сили для захисту права киян на нову Київраду

Як йдеться у переданій УНІАН заяві фракції “УДАР” у Київраді, 19 серпня 2013 року ввійде в історію як день наступу діючої влади на органи місцевого самоврядування у м. Києві.

“Сотні працівників органів внутрішніх справ замість боротьби із злочинністю взяли в облогу приміщення Київської міської ради, де о 10-й годині повинна була розпочатись скликана владою так звана сесія Київської міської ради. Як же треба не поважати київську громаду, щоб її народних обранців - депутатів Київської міської та Верховної Ради України - не допустити до зали засідань Київради”, - йдеться у документі.

«УДАР» вимагає негайного призначення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради, йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні партія "УДАР" повідомила, що звертатиметься до Генеральної прокуратури з вимогою розслідування подій 19 серпня під Київрадою.

«Сьогоднішні події під Київрадою і в сесійній залі перевершили за цинізмом і безчинствами правоохоронців попередні дії влади», - заявляють в "УДАРі".

"Ухвалюючи рішення за допомогою "Беркута", влада повністю знищує законодавчі органи в країні, місцеве самоврядування і демонструє, що втримується тільки силою, - підкреслив заступник голови партії "УДАР" Віталій Ковальчук. - Про яку легітимність рішень можна говорити, коли вони ухвалюються за зачиненими дверима, під прикриттям бійців спецпідрозділу і ціною побиття депутатів?", - наголосив Ковальчук.