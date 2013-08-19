УДАР заявляє, що докладе всі сили для захисту права киян на нову Київраду
Фракція «УДАР» заявляє, що докладе всіх зусиль для недопущення подальшої узурпації влади Партією регіонів та знищення права киян на самоврядування.
Як йдеться у переданій УНІАН заяві фракції “УДАР” у Київраді, 19 серпня 2013 року ввійде в історію як день наступу діючої влади на органи місцевого самоврядування у м. Києві.
“Сотні працівників органів внутрішніх справ замість боротьби із злочинністю взяли в облогу приміщення Київської міської ради, де о 10-й годині повинна була розпочатись скликана владою так звана сесія Київської міської ради. Як же треба не поважати київську громаду, щоб її народних обранців - депутатів Київської міської та Верховної Ради України - не допустити до зали засідань Київради”, - йдеться у документі.
«УДАР» вимагає негайного призначення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради, йдеться в заяві.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні партія "УДАР" повідомила, що звертатиметься до Генеральної прокуратури з вимогою розслідування подій 19 серпня під Київрадою.
«Сьогоднішні події під Київрадою і в сесійній залі перевершили за цинізмом і безчинствами правоохоронців попередні дії влади», - заявляють в "УДАРі".
"Ухвалюючи рішення за допомогою "Беркута", влада повністю знищує законодавчі органи в країні, місцеве самоврядування і демонструє, що втримується тільки силою, - підкреслив заступник голови партії "УДАР" Віталій Ковальчук. - Про яку легітимність рішень можна говорити, коли вони ухвалюються за зачиненими дверима, під прикриттям бійців спецпідрозділу і ціною побиття депутатів?", - наголосив Ковальчук.