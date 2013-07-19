У Британії рахують активи Березовського, щоб віддати борги

15:06, 19 липня 2013
Політика
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Британський суд з'ясовує, чи можуть активи Березовського покрити його борги.

Душоприказником ніхто бути не захотів/ Фото : pro100news.info

Суд у Великій Британії намагається встановити, чи достатній розмір активів, зокрема нерухомості, покійного російського олігарха Бориса Березовського для того, щоб покрити його борги. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Financial Times.

Березовський помер у березні цього року в своєму будинку у Великій Британії. Незадовго до смерті Березовський став фігурантом чергового судового розгляду. Йому пред'явили позови колишня супутниця життя Олена Горбунова і російська компанія «Аерофлот». Горбунова подала позов на суму 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Точна сума позовних вимог «Аерофлоту» не наводиться, проте, як повідомлялося раніше, московські судові пристави намагалися стягнути з Березовського близько 3,3 мільярда рублів, зокрема на користь авіаперевізника.

У складеному за дев'ять днів до смерті документі Березовський вказав п'ятеро осіб, які б могли стати виконавцями його заповіту. Проте ніхто з названих осіб не висловив бажання стати душоприказником. Зважаючи на це, суд призначив тимчасовим розпорядником майна Березовського міжнародну аудиторську компанію Grant Thornton.

Представники Grant Thornton заявили в суді, що обсяг майна і активів Березовського недостатній для погашення боргів перед Горбуновою. Адвокати позивальниці, у свою чергу, оспорюють це рішення, стверджуючи, що в документах було зроблено низку упущень.

Як зазначає видання, у листопаді мають розпочатися судові слухання за апеляцією, поданою «Аерофлотом». Компанія вимагає скасувати рішення суду, за яким було припинено судочинство за позовом проти Березовського.

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