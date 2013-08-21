Луценко: Тимошенко готова до президентства більше за інших

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що в опозиції Юлія Тимошенко «готова до президентства більше за інших».

Про це він заявив в інтерв'ю «Форбс».

За словами Луценка, «Тимошенко готова до президентства більше за інших. Вона – це повна матриця лідера. У решти всіх кандидатів є плюси, але не все необхідне. Це не означає, що вони не мають прав балотуватися, але їхні кандидатури програватимуть Тимошенко».

При цьому Луценко відзначив: «Чи зможе вона брати участь у виборах? На цей момент відповідь негативна. Якщо юридично це буде можливо, Яценюк неодноразово заявляв, що підтримає Тимошенко – це його політичне публічне рішення».

Водночас екс-глава МВС переконаний: «Головне, щоб кандидат був сильним – це відразу розвалить половину адмінресурсу влади і зробить можливим народне зрушення, на зразок того, яке було в 2004 році».

Коментуючи вчорашню заяву лідера партії «УДАР» Віталія Кличка щодо його можливої участі у виборах Президента на майбутніх виборах, Луценко сказав: «Це заява обдумана. Вона демонструє наявність у Кличка лідерських амбіцій, які мають бути у кандидата в Президенти. Він розуміє, що його висунення в Президенти не може бути одноосібним кроком, не узгодженим зі всіма сторонами. Тому це не остаточне рішення, а тільки заявка на участь – розумна і збалансована заявка».

Головне, за словами Луценка, «щоб за цим слідом не пішли аналогічні заяви інших кандидатів від опозиції, які перетворять весь процес на парад амбіцій. Я особисто не підтримую жодного з можливих кандидатів від опозиції. Я підтримую єдиного кандидата зі стартовим рейтингом в 30%».

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