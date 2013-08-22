МЗС озвучив позицію України щодо можливого застосування хімзброї у Сирії

МЗС України закликає до проведення незаангажованого та неупередженого комплексного розслідування обставин масової загибелі цивільних осіб у передмісті Дамаска.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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Як ідеться у заяві МЗС, в Україні з глибоким занепокоєнням сприйняли повідомлення світових засобів масової інформації про те, що в результаті збройних сутичок із можливим застосуванням отруйних хімічних речовин у передмісті Дамаска 21 серпня загинули та отримали поранення значна кількість цивільних осіб, у тому числі діти.

МЗС України висловлює співчуття родинам загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим.