Кожара: Митний союз є для України торговельним партнером №1

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара на брифінгу після зустрічі зі своїм японським колегою Фуміо Кісіда.

“Європейська інтеграція залишається стратегічним напрямком зовнішньої політики України. Це є і політична воля нинішнього керівництва України і вимога відповідного закону, який фіксує європейську інтеграцію як пріоритетний напрямок. В той же час наша співпраця з Митним союзом також має стратегічний характер і Митний союз на сьогоднішній день є торговельним партнером № 1 для України”, - сказав Кожара.

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В той же час міністр наголосив, що Україна вважає, що провела з Митним союзом дуже успішні переговори щодо статусу взаємодії між Україною і Митним союзом.