Тягнибок не домовлятиметься з Януковичем навіть заради євроінтеграції
Лідер ВО «Свобода» не бачить можливості іти на компроміс з чинною владою, навіть у питанні євроінтеграції України.
Про це лідер парламентської фракції "Свободи" Олег Тягнибок заявив в ефірі Радіо Свобода.
За його словами, слід провести розрізнення між «режимом Януковича і Україною та українською державою».
«Іти на компроміс з владою – це злочин. Якщо ця влада щось і робить, то робить у своїх інтересах, а не в інтересах української держави. Коли ми говоримо про стратегічний курс розвитку української держави, ми говоримо не про владу, не про конкретний режим Януковича, який тимчасово при владі, а ми говоримо про Україну загалом», – заявив Олег Тягнибок.
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Як повідомляв УНІАН, цього тижня екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив, що опозиція і влада тепер стали тимчасовими попутниками. І їм слід разом докласти зусиль для підписання у листопаді цього року Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.