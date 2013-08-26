Ештон: Європа не може втратити Україну

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу естонського уряду.

На думку Ансіпа і Ештон, Україна є важливим партнером для Євросоюзу. ”Ми не можемо втратити Україну”, - зазначила Ештон, додавши, що чекає і від України кроків назустріч підписання договору про асоціацію та вільну торгівлю.

За словами Ансіпа, Естонія очікує підписання цього договору, який виведе відносини між Україною та ЄС на новий рівень, на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.

Ансип вважає, що одним із завдань України в рамках договору є реформування судової системи в країні. ”Ми не можемо погодитися з селективним правосуддям, і Україна вже робить кроки для вирішення цієї проблеми”, - зазначив прем`єр, який побував у квітні нинішнього року з візитом в Україні.