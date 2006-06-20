У ці хвилини тривають переговори між ”Нашою Україною”, БЮТ і СПУ

Блок «Наша Україна» у ці хвилини продовжує переговори про створення парламентської коаліції з СПУ і Блоком Юлії Тимошенко, а консультації з Партією регіонів зараз не ведуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив уповноважений представник фракції «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, існує ще багато розбіжностей, які необхідно узгодити.

Р.ЗВАРИЧ відмовився говорити про можливі терміни створення коаліції, зауваживши, що все залежить від партнерів «Нашої України» - СПУ і БЮТ.

Він порадив звертатись до цих політичних сил із запитанням, чи готові вони узгодити питання НАТО, зокрема, чи готові вони підтримати законопроекти, спрямовані на виконання Плану дій Україна-НАТО, оскільки без цього не може бути й мови про вступ України до Альянсу, а питання вступу вирішуватиметься шляхом референдуму.

«Коли наші партнери говорять, що погоджена позиція по НАТО, це не зовсім так, тому що до певної міри це є лукавством. Чому? Тому що формулювання, яке там є, що членство в НАТО буде вирішено за наслідками референдуму – нормально. Але для того, щоб провести референдум, насамперед потрібно підписати План дій щодо набуття членства. А для того, щоб його підписати, необхідно взяти на себе зобов’язання провести певні нормативно-правові акти у відповідність (зі стандартами НАТО і ЄС), за відсутності яких не можна навіть ставити питання про референдум», - сказав Р.ЗВАРИЧ, додавши, що поки СПУ і БЮТ не хочуть взяти на себе зобов’язання щодо підтримки Плану дій.

«Давайте називати речі своїми іменами: вступ України до НАТО - це гарантія того, що Україна ніколи не буде залежною від Росії», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Другим питанням, яке слід узгодити, за словами Р.ЗВАРИЧА, є: чи готові політичні сили перейти до демократичного управління на рівні Кабінету міністрів.

Він розповів, що у трьох політичних сил різне бачення концепцій моделі управління на рівні Кабміну: управління по горизонталі чи по вертикалі. За словами Р.ЗВАРИЧА, зокрема, БЮТ вимагає вертикальної моделі, де прем’єр-міністр є ключовою фігурою, а «Наша Україна» ставить питання, що Конституція передбачає колегіальне прийняття рішень уряду, і тому “НУ” підтримує горизонтальну модель, яка передбачає створення урядових комітетів.

Як повідомив Р.ЗВАРИЧ, третім питанням є: чи погоджуються політичні сили з тим, що необхідно докорінно реформувати правоохоронні органи.

«Ми вважаємо, що необхідно докорінно перетворити МВС – зробити його європейським відомством, а не репресивним інструментом в руках однієї політичної сили», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що Україна 15 років є незалежною державою, але досі існує система, де одному відомству належать усі репресивні методи боротьби із політичними опонентами. За його словами, «Наша Україна» свого часу була об’єктом такої боротьби і не хотіла б, щоб будь-який уряд, будь-яка влада могла використовувати цей інструмент. Тому “Наша Україна” і ставить питання про необхідність проведення докорінної реформи правоохоронних органів, зокрема, Генеральної прокуратури, МВС. «Ми маємо міністерство поліції, а не Міністерство внутрішніх справ – це не цивільне міністерство європейського зразка», - заявив він.

При цьому Р.ЗВАРИЧ сказав, що це питання також поки не знаходить певного порозуміння у союзників.

Він також підкреслив, що у ці хвилини жодних консультацій з Партією регіонів не відбувається. Він нагадав, що з цією політичною силою «Наша Україна» проводила консультації на предмет доцільності і можливості переходу до переговорного процесу.

За словами Р.ЗВАРИЧА, у ході консультацій з’ясувалось, що розбіжності не є настільки глибокими, щоб не можна було проводити переговорів, і тепер залишається питання доцільності, «а це вимагає політичного рішення. Поки такого політичного рішення з нашого боку не приймалось».