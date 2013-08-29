Євродепутат: Підписати Угоду з Україною потрібно до саміту у Вільнюсі

Про це він заявив на екстреному засіданні Комітету у закордонних справах, присвяченому конфлікту України з Росією, повідомляє КоммерсантЪ - Украина .

"Угода має бути підписана не в Вільнюсі. Після того, що сталося (блокада українського експорту Росією - ред.) , її треба підписати невідкладно, завтра або на наступному тижні" , - запропонував колегам Коваль.

У той же час , відразу декілька депутатів відзначили , що хоча ЄС і підтримує Україну , але з боку Євросоюзу було б необачно ставати третім учасником торгової війни.

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Гуннар Віганд запевнив їх , що до цього не дійде. "Нікому не цікаво вводити штучні обмеження в торгівлі", - заявив представник Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (ЄСЗД ). За його словами, ЄС поки задіє дипломатичні важелі - зокрема, українсько - російська торгова війна стане предметом обговорення на двосторонніх зустрічах в рамках саміту G20 в Санкт -Петербурзі 5-6 вересня.

Більша ж частина євродепутатів , так само як і представники Єврокомісії, підкреслюють що ЄС не має наміру скорочувати перелік вимог до України. Але й тут, на думку депутатів , можливі компроміси - питання лише в тому , наскільки великі можуть бути поступки сторін. Лунали і радикальні сценарії пом'якшення вимог.

"Не має критичного значення, хто випустить Юлію Тимошенко - нинішній президент чи майбутній , відбудеться це до підписання чи після. Головне - підписати угоду про асоціацію. Врахуйте , що у разі непідписання Тимошенко теж постраждає" , - звернувся до колег литовський депутат ЄП Вітаутас Ландсбергіс .