Політолог: Звільнення Тимошенко перестало бути умовою підписання Угоди з ЄС

Також, на його думку, заяви президента України не свідчать про його готовність звільнити Юлію Тимошенко.

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"Його завдання полягає якраз в тому, як реалізувати європейську інтеграцію без звільнення Юлії Тимошенко. Судячи з усього, з тієї ситуації, яка зараз склалася, якщо ще донедавна підписання Угоди було мало реальним без звільнення Юлії Тимошенко, то зараз обставини склалися на користь Януковича. Мається на увазі насамперед реакція Заходу, ЄС і Америки, на дії Кремля – зокрема на ситуацію зі Сноуденом. Через це підписання Угод і звільнення Юлії Тимошенко між собою пов'язуються дедалі менше. На сьогодні звільнення Тимошенко перестає бути, або й перестало бути, умовою для підписання Угод. Тому для Юлії Тимошенко ситуація якраз доволі безрадісна", - сказав політолог у коментарі ZAXID.NET.

"Взагалі більшість політичних кроків Кремля щодо України в результаті грає проти Росії. Росія втрачає симпатії на всіх напрямках, в тому числі – з боку України", - також зазначив Андрій Окара.

Водночас політолог спрогнозував, що, враховуючи логіку поведінки Кремля, заяви Віктора Януковича призведуть до посилення тиску на Україну з боку російської влади.

Нагадаємо, 29 серпня, Віктор Янукович заявив, що Україна виконає всі умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Також він зазначив, що рішення про обмеження імпорту окремих груп товарів українського виробництва у Російську Федерацію було "поспішним".