Янукович натякнув, що лікування за кордоном Тимошенко поки не світить (відео)

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Янукович зауважив, що українські закони не передбачають можливість лікування ув’язнених за кордоном. Він вважає, що їх треба змінювати і надавати таку можливість.

“Але гуманітарний підхід має бути, тому що випадки бувають різні ”, - сказав Янукович, але при цьому зауважив, що будь-яка посадова особа, в тому числі Президент, можуть діяти виключно в межах закону і Конституції.

В питанні Тимошенко буде лише тільки такий підхід, зауважив він.

Янукович сказав, що питання остаточно не вирішено, працює місія Квасневського-Кокса. “Тому важко дати відповідь на це питання, ніхто його з порядку денного не знімає, воно є, але підхід до цього питання може бути лише в межах діючих законів”, - підкреслив Президент.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).