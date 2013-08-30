Янукович натякнув, що лікування за кордоном Тимошенко поки не світить (відео)
Президент України Віктор Янукович заявляє, що питання лікування Юлії Тимошенко за кордоном вирішуватиметься в межах українського законодавства.
Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.
Янукович зауважив, що українські закони не передбачають можливість лікування ув’язнених за кордоном. Він вважає, що їх треба змінювати і надавати таку можливість.
“Але гуманітарний підхід має бути, тому що випадки бувають різні ”, - сказав Янукович, але при цьому зауважив, що будь-яка посадова особа, в тому числі Президент, можуть діяти виключно в межах закону і Конституції.
В питанні Тимошенко буде лише тільки такий підхід, зауважив він.
Янукович сказав, що питання остаточно не вирішено, працює місія Квасневського-Кокса. “Тому важко дати відповідь на це питання, ніхто його з порядку денного не знімає, воно є, але підхід до цього питання може бути лише в межах діючих законів”, - підкреслив Президент.
Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).
21 серпня голова політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що “Батьківщина” вимагає від української влади надати Тимошенко можливість «отримати ургентну медичну допомогу в Німеччині».Того ж дня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що на сьогодні жодної правової підстави для передачі Тимошенко на лікування за кордон не існує. За її словами, такою підставою може бути відповідний міждержавний договір, ратифікований у парламентах обох держав, що його уклали.
22 серпня захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що для направлення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на лікування за кордон не потрібно підписувати нові міждержавні угоди, які має ратифікувати Верховна Рада.За його словами, щоб вирішити питання щодо лікування Тимошенко за кордоном, Президент Янукович має «весь арсенал конституційних повноважень».
Власенко зазначив, що українське законодавство «не потребує жодних додаткових норм і правил для того, щоб це питання вирішити». За його словами, зокрема, ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу надає всім ув’язненим права, які має решта громадяни України, а ст. 36 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» передбачається лікування громадян України за кордоном, і не має жодних обмежень щодо лікування за кордоном ув’язнених.Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле 29 серпня після зустрічі у Брюсселі з трьома лідерами української парламентської опозиції заявив, що "Україна повинна продемонструвати рішучі дії і відчутний прогрес за всіма критеріями, щоб ЄС міг підписати Угоду про асоціацію у Вільнюсі. Ці критерії включають вирішення проблеми вибіркового правосуддя, зокрема, справи Тимошенко і подальше реформування судової системи; вдосконалення виборчого законодавства, реформу Генеральної прокуратури, а також поліпшення ділового клімату".