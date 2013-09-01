МЗС: Захоплене у Лівії судно з українцями покинуло порт Бенгазі

Як повідомили УНІАН і прес-службі МЗС, про це розповів міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

«На борту судна перебувають 19 моряків - громадян України, яких раніше утримували на судні озброєні люди. Стан їхнього здоров`я задовільний», - зазначив міністр.

Судно Etel взяло курс на Кіпр, де буде здійснено заміну екіпажа. Таким чином, питання щодо звільнення судна і утримуваного на ньому екіпажа повністю вирішено, зазначив Кожара.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2013 року судно Etel, що йшло під прапором Сент-Кітс і Невіс, екіпаж якого складається з 19 громадян України, захопили невідомі озброєні особи в лівійському порту Бенгазі. Загарбники судна заявили, що «вони захищають інтереси 25 лівійських бізнесменів, яких пограбував власник Etel». У низці ЗМІ також було оприлюднено інформацію, що судно мало би перевезти 650 автомобілів вартістю близько 9,5 млн дол з Йорданії в Бенгазі, проте, за заявою бізнесменів, автівки були вивантажені в українському порту і не доставлені до кінцевого пункту.

Віце-прем’єр України Костянтин Грищенко 31 липня вирушив з робочим візитом до Лівії. Центральним питанням поїздки став захист інтересів і гарантування безпеки громадян України, які перебувають в Лівії, зокрема захоплених українських моряків.