Янукович обіцяє істотно омолодити ряди міліції та чиновників (відео)

Саме молодих людей , які не заражені "вірусом" корупції, хоче бачити в правоохоронних органах президент.

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До Києва з'їхалися сотні студентів, більшість з яких - це громадські активісти, які скоро можуть стати політиками. Про інтеграцію в ЄС вони говорили і з президентом, повідомляє ТСН.

Для того, щоб підписати угоду з Євросоюзом, повідомив Віктор Янукович, в найближчі тижні Верховна Рада прийме європейські зміни до законів і головні з них стосуватимуться правоохоронців.

"Щоб докорінно змінити ситуацію, ми повинні провести суттєве кадрове оновлення правоохоронних органів. Це патріотизм, це чесність і неприйняття корупції в будь-яких проявах, це безумовна повага до прав людини, верховенство права", - сказав президент.

А щоб прискорити цей процес, Віктор Янукович хоче повернути гарантії працевлаштування для випускників.

"Я доручаю Уряду втілити систему забезпечення випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів першим робочим місцем. Перше робоче місце для молоді повинне бути гарантованим " , - переконаний Янукович.

Пообіцяв президент омолоджувати і чиновницькі кадри. Зараз серед керівників-держслужбовців лише 15 % - це люди у віці до 35 років.