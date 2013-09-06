Вищий спецсуд відмовив у перегляді «газового вироку» Тимошенко

Адвокат екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк вважає, що Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовився передати на розгляд Верховному Суду заяву Тимошенко, аби ВСУ не ухвалив законне рішення – про скасування вироку у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Плахотнюк сказав журналістам.

За його словами, "це черговий хід для того, щоб не ухвалити законне рішення. Верховний Суд скасував би вирок Печерського районного суду".

Плахотнюк наголосив, що для захисту Тимошенко таке рішення не є несподіванкою, адже "ніхто від них нічого іншого й не чекав".

За словами адвоката, станом на 16.00 четверга у Вищому спецсуді не було жодної інформації про те, чи направлено скаргу на розгляд до ВСУ. Як сказав Плахотнюк, у суді повідомили, що матеріали перебувають на вивченні у судді.

Він уточнив, що недоліки в скарзі, на які вказував Вищий спецсуд, було усунуто, зокрема, захистом екс-прем'єра було подано офіційні документи щодо набуття чинності рішення Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив рішення про відмову в допуску до провадження кримінальної справи стосовно Тимошенко до Верховного Суду України. Було розглянуто заяву Тимошенко про перегляд вироку Печерського районного суду Києва від 11 жовтня 2011 року і ухвалено рішення про відмову в допуску до провадження кримінальної справи до ВСУ.

Колегія суддів встановила, що перегляд справи Європейським судом із прав людини здійснювався лише в рамках перевірки законності обрання до неї запобіжного заходу (арешту) під час судового розгляду справи, а не законності вироку суду в цілому. Питання справедливості її кримінального переслідування не були предметом розгляду ЄСПЛ.

Встановлено, що при обранні Тимошенко запобіжного заходу суд першої інстанції керувався нормами кримінально-процесуального законодавства України, що діяли на момент винесення рішення.

Крім того, судом касаційної інстанції було встановлено, що наданий суду заявницею Тимошенко переклад російською мовою рішення ЄСПЛ від 30 квітня 2013 року в справі «Тимошенко проти України» не відповідав автентичному перекладу, зокрема, щодо обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення питання про допуск кримінальної справи до виробництва (зміст рішення ЄСПЛ викладено некоректно). Автентичний переклад зазначеного рішення ЄСПД Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ одержав у відповідь на запит до Міністерства юстиції України.

На підставі автентичного перекладу колегією суддів встановлено, що всупереч твердженням Тимошенко всі встановлені ЄСПЛ порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод пов'язані з вирішенням питань її арешту і утримання під вартою до засудження, а не з рішенням кримінальної справи по суті.

У рішенні ЄСПЛ відсутні розпорядження щодо конкретних індивідуальних заходів за результатами розгляду скарги Тимошенко, відзначає Вищий спецсуд.

Постанова набула чинності з моменту її винесення і оскарженню не підлягає, говориться в повідомленні Вищого спецсуду.