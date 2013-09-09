Рекордсменом Ради з перельотів за рахунок бюджету став нардеп Тягнибока

До закінчення року ще чотири місяці, а деякі народні депутати вже перевищили свої річні ліміти на перельоти. За підсумками перших семи місяців 2013 нардепи вже налітали на 6,3 млн. гривень.

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«Свобода», яка вперше потрапила до парламенту, на перельотах не економить. «Свободівець» Михайло Блавацький , який очолив рейтинг з польотів, до 1 серпня «налітав» по Україні на суму в три рази більшу, ніж апарат Ради рекомендує витратити за рік (26 800гривень), пишуть «Вести». На його рахунку 37 поїздок, які обійшлися бюджету 83851 гривень. У коментарі він заявив, що його поїздки пов'язані виключно з роботою, а тому він не збирається економити.

«Я літаю по 2-3 рази на тиждень, в основному в Донецьк і Миколаїв, оскільки є куратором від партії по цих областях. Буваю і в Одесі. Так що, мені пішки туди ходити? Потяги я взагалі не визнаю», - коментує парламентарій.

Скільки коштує квиток, наприклад, з «Борисполя» до Львова, він теж не знає. Нардеп вважає, що не бачить нічого страшного в тому, що він витратив стільки грошей на перельоти, оскільки, за його словами, загальний ліміт, який виділяється на кожну фракцію, «Свобода» ще не перевищила. Його колега по «Свободі» Руслан Кошулинський розташувався на третьому місці. За словами Блавацького, у Кошулинського, як у віце -спікера, дуже багато поїздок по всій Україні, до того ж «він родом зі Львова і літає туди».

Вадим Колесніченко (четверте місце) вважає, що потрібно заощаджувати не на кількості поїздок, а ціні квитків: «Щоб знизити вартість перельотів, потрібно запустити на ринок лоу-кости, тому що зараз квитки по Україні дорожче квитків до Європи».

Сам він літає не тільки на свій округ у Крим, але і по всій Україні. «Я зустрічаюся з виборцями, часто їжджу на зустріч зі студентами і не збираюся припиняти ці зустрічі», - зізнався Колесніченко.

За словами ударівця Павла Розенка (2 поїздки на 916 грн), відстежити, витрачають нардепи казенні гроші на робочі поїздки або особисті, практично неможливо: «Контролем ніхто не займається, навіть якщо у депутата «перевитрата», його не можуть ніяк покарати. Максимум, що можна зробити - вказати, якщо був замовлений бізнес-клас замість економкласу, який оплачує бюджет (за бізнес - доплата )».

Глава регламентного комітету, регіонал Володимир Макеєнко пояснив, що Закон про статус нардепа не обмежує пересування по країні за рахунок бюджету: «Перельоти - взагалі не та стаття, на якій потрібно економити. Мені пощастило, я закріплений за Печерським районом від фракції, куди їздити не потрібно, і за Черкащиною, куди їжджу на авто. Але ж у деяких округи далеко. Краще урізати статті, що стосуються відпочинку (депутати майже не користуються санаторіями Ради) і житла (витрати на готелі занадто високі, можна знімати житло дешевше). Але фактично «переліт» одних компенсується «недольотом» інших. Якщо у нас у фракції виїзні засідання, ми наймаємо чартер. Коли літали, наприклад, на день народження президента, замовляли літак у нашого однопартійця Владислава Богуслаєва (Мотор -Січ )».