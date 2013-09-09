10 вересня (вівторок) 2013 року в 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Який градус громадського протесту в Україні ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення :

1. Порушення кримінальних справ проти громадських активістів : акт правосуддя або тиску ?

2. Хто стоїть за нападами на громадських активістів та представників громадянського суспільства?

3. « Тітушкі » як елемент нового політичного сезону.

4. Яким чином громадяни України можуть відстоювати свої права в сформованих умовах?

Учасники круглого столу:

1. ІГОР ЛУЦЕНКО - активіст руху « Збережемо Старий Київ»

2 . СЕРГІЙ БОНДАР - активіст ВО « Свобода » , обвинувачений у справі про напад на БРДМ

3 . АНДРІЙ МЕДВЕДЬКО - активіст ВО « Свобода » , організатор антізастроечних акцій протесту

4 . ВІКТОР АНДРУСІВ - член партії «Демократичний альянс»

5 . АНДРІЙ ДЗІНДЗЯ - журналіст інтернет- видання «Дорожній контроль »

Модератор круглого столу - ВІКТОРІЯ ГЕРАСИМЧУК , редактор відділу « Суспільство » інтернет- видання LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ : (044) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )