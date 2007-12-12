Чорновіл: ПР ініціює поновлення переговорів про створення широкої коаліції

Партія регіонів ініціює поновлення переговорів про створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив народний депутат України (фракція Партії регіонів) Тарас ЧОРНОВІЛ.

«Оскільки перший крок по завершенню (створення) помаранчевої парламентсько-урядової коаліції виявився безрезультативним, то чекати другий, третій крок, ми вважаємо небезпечним. І тому ми ініціюємо відновлення переговорів», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Водночас, за його словами, поки що до реальних переговорів не дійшло. «Можливо, нам скажуть: ми ще 3-4 рази пограємось у голосування за ТИМОШЕНКО, а, можливо, скажуть: давайте почнемо офіційні переговори», - уточнив депутат.

Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що до створення "помаранчевої" коаліції уповноваженими на переговори про широку коаліцію від Партії регіонів були її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ, а також Борис КОЛЕСНІКОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА та Андрій КЛЮЄВ.

Крім того, за словами Т.ЧОРНОВОЛА, на сьогодні Партія регіонів не отримала жодної відповіді на пропозиції про поновлення переговорів про створення широкої коаліції. За його словами, БЮТ не погоджується на такий крок, оскільки скоро - президентські вибори, хоча багато поміркованих бютівців у кулуарах розмірковують про можливість коаліції БЮТ та Партії регоінів.

Т.ЧОНОВІЛ відзначив, що серед виборців об’єднання Партії регіонів з БЮТ сприймалось би набагато позитивніше, ніж об’єднання Партії регіонів і НУ-НС, оскільки останні, за його словами, в очах виборців занадто дискредитовані.

Він також зауважив, що немає відповіді від НУ-НС щодо переговорів, але не виключив, що такі переговори йтимуть не формально, а в кулуарах. «У нас тихенько домовляються в кулуарах, а потім раптом виходять на трибуну ВР, і всі думають: коли вони встигли домовитись?», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ, додавши, що БЮТ і НУ-НС у разі наявності політичної волі все ж таки можуть обрати Юлію ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.