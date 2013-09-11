Свиногаз: В Україні запрацював перший біогазовий завод (фото)
У вівторок, 10 вересня, у селі Копанки Калуського району Івано-Франківської області компанія з датськими інвестиціями «Даноша», яка на сьогоднішній день є одним з найбільших свиногосподарств в Україні, ввела в експлуатацію біогазовий завод.
Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації.
За наданою інформацією, завод щодня перероблятиме 400 тонн відходів свинокомплексу, внаслідок чого господарники отримуватимуть в середньому 4 млн куб. м газу, 10 млн кВт/год теплової енергії та 9,5 млн кВт/год електроенергії упродовж року.
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Серед переваг біогазового виробництва – зведення до мінімуму запаху відходів тваринництва, оптимізація їх використання у якості цінного добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок обмеження викидів парникових газів. Відпрацьовані після газової установки відходи у вигляді торфу поступатимуть на поля, що дасть можливість підживити землі, які потребують органіки.
У відкритті заводу взяв участь міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.
«Лише ця установка дасть можливість економити біля 1,5 мільйонів кубічних метрів газу на рік, - наголосив Проскуряков. - Якщо ми такі проекти будемо запроваджувати на всіх тваринницьких комплексах і помножимо ці півтора мільйона на кількість комплексів, зможемо досить багато зекономити на газі. А це зараз одне з пріоритетних завдань, яке ставить перед нами Президент».
У подальших планах компанії «Даноша» - відкриття на Івано-Франківщині ще трьох біогазових заводів. Ще один з них розраховують запустити в дію у 2015 році у селі Тустань Галицького району.
Довідка УНІАН. На Прикарпатті ТзОВ «Даноша» має виробничі потужності у селах Копанки, Лука, Вилки Калуського району, Тустань, Лани Галицького району, в яких утримують 125 тисяч голів свиней.