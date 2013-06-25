У Рівному запустили сміттєпереробний завод (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 25 червня, на церемонії відкриття міський голова Рівного Володимир Хомко зазначив, що підприємство споруджене на принципах публічно-приватного партнерства за інвестиційні кошти. Місто, за його словами, не витратило в цьому плані жодної копійки.

Автором проекту є компанія «УКРЕКО-ІНДАСТРІ». Сукупний розмір інвестицій становить понад 70 млн грн. Потужність підприємства розрахована на 120 тисяч тонн побутових відходів щорічно. Планується, що новий сміттєпереробний завод перероблятиме відходи не лише з Рівного, але і з сусідніх областей і забезпечить Здолбунівський цементний комбінат «Волинь-Цемент» альтернативним газовому паливом у вигляді сортованих побутових відходів. На підприємстві працюватимуть близько 50-ти працівників.

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Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков у коментарі кореспонденту УНІАН зазначив, що ініціатива рівнян – лише початок, на основі цього заводу буде визначено перспективи спорудження подібних підприємств на Україні. Міністр зазначив, що планує зустрітися з даними інвесторами, аби поширити досвід Рівненщини на інші регіони України.

За його словами, підхід при цьому буде індивідуальний – десь споруджуватимуть сміттєспалювальний завод, а в іншому регіоні – сміттєпереробний. Але для цього необхідна стабільність і злагоджена робота всіх гілок влади, наголосив міністр. «Якщо ми зараз не почнемо будувати такі заводи, то наша країна може опинитися засипаною в смітті», - зазначив він.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди, відкриття сміттєпереробного комплексу стало другим етапом інноваційного енергоощадного проекту, на реалізацію якого іноземні інвестори до 2015 року планують спрямувати понад 300 млн євро. Загалом, завдяки впровадженню першого етапу, підприємство вже зменшило споживання газу в 14 разів. Так, 93% імпортного енергоресурсу при виробництві цементу тут замінили вугіллям.

Згідно з повідомленням прес-служби, в рамках другого етапу в енергоресурс будуть переводитись тверді побутові відходи. Запущений сьогодні сміттєпереробний комплекс сортує сміття, подрібнює та перетворює у новий вид альтернативного палива (так званий «флафф»). Екологічно чистий «флафф» спалюють в обертових печах ПАТ «Волинь-Цемент». Вартість теплової енергії від сміттєвих брикетів вдвічі дешевша, ніж при використанні вугілля. Тож альтернативним паливом із побутових відходів планують замінити 40% енергоресурсу. Відтак, підприємство зможе щорічно економити орієнтовно мільйон євро. Завдяки цьому планують на 15% знизити собівартість продукції.

За словами голови облдержадміністрації Василя Берташа, впровадження цього енергоощадного проекту зробить місцеву продукцію більш затребуваною на іноземних і вітчизняних ринках.

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