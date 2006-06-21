Янукович не вірить своїм очам

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що помаранчеву коаліцію не буде створено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам сьогодні, коментуючи заяви лідера СПУ Олександра МОРОЗА та лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про створення сьогодні демократичної коаліції.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що в них нічого не вийде. «Тому що немає там більшості всередині», - зауважив він.

В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що Партія регіонів досі веде консультації з блоком «Наша Україна». «Ми вели і ведемо переговори з «Нашою Україною», ми вели і ведемо консультації», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підтвердив обіцянку фракції Партії регіонів, що у разі не створення сьогодні коаліції, вони почнуть обирати керівництво парламенту. «Ми сказали, що ми до кінця дня 21-го - ми прийняли рішення політради - до кінця дня ми почекаємо, а завтра буде видно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ та Ю.ТИМОШЕНКО заявили, що сьогодні впродовж дня “Наша Україна”, БЮТ та СПУ оголосять про створення демократичної коаліції.