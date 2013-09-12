Янукович побачив, що Україні потрібен "капітальний ремонт"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив в Луцьку під час наради з адміністративно-господарським активом Волинської області щодо актуальних проблем регіону.

Звертаючись до присутніх, Президент зазначив, що «всі реформаторські дії, які ми робимо, стосуються кожної людини і відбиваються на житті кожного з нас. Україна - це наш спільний дім, який ми взялися ремонтувати. Його білили, мазали, але зараз настав час капітального ремонту».

Янукович також зазначив, що таким шляхом модернізації та здійснення реформ “ми пішли свідомо”.

Також Янукович зауважив: “Коли живеш у старій хаті і робиш ремонт, то і те незручно, й інше. Чекаєш, поки закінчиться. А потім даєш оцінку і бачиш, що зробив добре. Так і в нас: багато хто критикує, хто не розуміє того, що робиться в країні”. Все це через те, що немає об’єктивного інформування, вважає Президент.