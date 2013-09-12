Янукович розповів, у якому форматі Україна співпрацюватиме з МС (відео)

Попри тверді наміри підписати цього року Угоду про асоційоване членство в ЄС, Україна все ж шукатиме модель співпраці і з Митним союзом.

На тему: Янукович побачив, що Україні потрібен "капітальний ремонт"

Про це сьогодні під час робочої поїздки на Волинь заявив президент Віктор Янукович, повідомляє ТСН.

За його словами, формат стосунків буде визначено після того, як усі 200 положень, напрацьованих Митним союзом за час існування, пройдуть державну інспекцію на прийнятність і будуть ратифіковані в українському парламенті.

"При розгляді кожного будемо визначатися, приєднуватися до нього повністю, частково чи не приєднуватися взагалі. Але для цього нам потрібен зворотній зв'язок від наших партнерів: згодні вони чи ні. Для цього потрібен час", - зазначив Янукович.