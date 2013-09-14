Експерт: Митний союз – це об'єднання деградуючих економік
Митний союз - це "відстала периферія", тому вибір між Європейським Союзом і цим утворенням для України більш ніж очевидний.
Таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив політичний консультант Олександр Палій.
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Експерт переконаний, що Митний союз не несе жодної користі нашій державі, пише Gazeta.ua.
"Митний союз – це об'єднання деградуючих, феодальних економік, в яких не захищені права людини, громадянина, які нічого в світову інновацію не вносять", - зазначив Палій.
Водночас, Європейський Союз, за його словами, представляє собою передові економічні стосунки.
"Якщо подивитись, що таке Євросоюз, то це - великий центр, який становить близько 23% світового ВВП, тоді як Митний союз – ледь до 3% ВВП", - уточнив аналітик.
Він наголосив, що ЄС і МС — це абсолютно непорівняні речі.
"Один центр досі задає стандарти, починаючи з 19 століття, всьому світу: культурні, політичні, економічні. А інший центр – це просто відстала периферія", - наголосив Палій.
Нагадаємо, Федерація роботодавців України заявила, що проблеми в українських експортерів на російській митниці почалися наприкінці липня, а з 14 серпня Росія заблокувала український експорт.
Раніше радник президента Росії Сергій Глазьєв зазначав, що підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером і фактично втратить статус суб'єкта міжнародного права.