Експерт: Митний союз – це об'єднання деградуючих економік

Таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловив політичний консультант Олександр Палій.

На тему: Кожара: Митний союз є для України торговельним партнером №1

Експерт переконаний, що Митний союз не несе жодної користі нашій державі, пише Gazeta.ua.

"Митний союз – це об'єднання деградуючих, феодальних економік, в яких не захищені права людини, громадянина, які нічого в світову інновацію не вносять", - зазначив Палій.

Водночас, Європейський Союз, за його словами, представляє собою передові економічні стосунки.

"Якщо подивитись, що таке Євросоюз, то це - великий центр, який становить близько 23% світового ВВП, тоді як Митний союз – ледь до 3% ВВП", - уточнив аналітик.

Він наголосив, що ЄС і МС — це абсолютно непорівняні речі.

"Один центр досі задає стандарти, починаючи з 19 століття, всьому світу: культурні, політичні, економічні. А інший центр – це просто відстала периферія", - наголосив Палій.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України заявила, що проблеми в українських експортерів на російській митниці почалися наприкінці липня, а з 14 серпня Росія заблокувала український експорт.

Раніше радник президента Росії Сергій Глазьєв зазначав, що підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна перестане бути для Росії стратегічним партнером і фактично втратить статус суб'єкта міжнародного права.