Регіонали виміняли у комуністів крісло першого віце-спікера?
10:40, 13 грудня 2007Політика
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Сторгувалися за два комітети
Першим заступником голови Верховної Ради, ймовірно, стане представник Партії регіонів.
Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на джерела в парламенті.
За словами співрозмовника, в обмін на посаду першого віце-спікера, "регіони" віддали комуністам два додаткових комітети.
Як відомо, при розподілі по квотах, комуністам відходить один комітет, тепер їх буде три.
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