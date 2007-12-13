Регіонали виміняли у комуністів крісло першого віце-спікера?

Першим заступником голови Верховної Ради, ймовірно, стане представник Партії регіонів.

Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на джерела в парламенті.

За словами співрозмовника, в обмін на посаду першого віце-спікера, "регіони" віддали комуністам два додаткових комітети.

Як відомо, при розподілі по квотах, комуністам відходить один комітет, тепер їх буде три.