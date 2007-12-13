НУ-НС застряг на кандидатурі міністра юстиції

Є «деякі дискусії» між членами коаліції щодо кандидатур на міністерські посади.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС), передає кореспондент УНІАН.

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що «це є нормальним явищем», оскільки, зокрема, у блок НУ-НС входить дев’ять партій.

Він додав, що специфіка фракції НУ-НС полягає також у тому, що «ми всі кандидатури повинні узгоджувати з Президентом України».

Т.СТЕЦЬКІВ повідомив, що, зокрема, точиться дискусія навколо кандидатури Миколи ОНІЩУКА на посаду міністра юстиції України. У той же час він підкреслив, що тут немає «якогось конфлікту», а просто є декілька кандидатур на цю посаду. За його словами, на даний час крім М.ОНІЩУКА є ще дві дискусійні кандидатури. При цьому він додав, що раніше їх (кандидатур – УНІАН) було більше, але «деякі з них взяли самовідвід». Водночас Т.СТЕЦЬКІВ відмовився уточнювати прізвища, зазначаючи, що це питання розглядатиметься на фракції і, «можливо, під час зустрічі фракції з Президентом України тільки після того, як буде обраний прем’єр-міністр України».