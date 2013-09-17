Іран підтвердив своє листування з США

Це підтверджує пряму комунікацію між главами двох держав, які розірвали дипломатичні відносини більше 30 років тому, повідомляє Russia Today із посиланням на іранське інформаційне агентство ISNA .

Прес -секретар іранського МЗС Марзіє Афхам заявила, що Барак Обама направив президенту Хасану Роухані лист з вітанням з нагоди його обрання.

Барак Обама також раніше підтвердив цю інформацію. Повідомляється, що лідери двох країн можуть зустрітися під час Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. У тому випадку, якщо адміністрації двох президентів домовляться про зустріч, це буде перша бесіда глав США і Ірану з 1979 року.

Останнім часом представники обох країн заявляли про свою готовність відкрити діалог, щоб обговорити і знайти дипломатичне вирішення багаторічної проблеми розробки Іраном ядерної зброї. Тегеран заперечує, що веде роботу по збагаченню урану у військових цілях. Через подібних підозр міжнародне співтовариство ввело санкції проти країни .

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У липні 2012 року США заборонили угоди з використанням національної іранської валюти - ріалу. Також була введена заборона на продаж до Ірану автозапчастин. У травні 2013 року США склали «чорний список» іранських нафтохімічних компаній, до якого увійшли вісім великих фірм. Галузь є другою по прибутковості для економіки Ірану після нафтоторговлі. Через міжнародних заборони прибутки іранської економіки від нафти також скоротилися.

Експерти вважають, що можливі майбутні переговори між США та Іраном стосуватимуться саме атомної енергетики.

Дипломатичні відносини між США та Іраном були перервані у 1980 році після того, як студенти та іранські військові штурмували американське посольство в Тегерані і взяли його співробітників у заручники.