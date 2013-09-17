Тюремники кажуть, що не стежать за Тимошенко

"В приміщенні, де тримається засуджена немає жодної відеокамери, у тому числі прихованих камер та "засобів нічного бачення", - повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

На тему: Тюремники звинуватили Тимошенко у брехні і показали фотокопії її заяв (фото)

У ДПтС запевнили, що відео нагляд за Тимошенко та іншими засудженими жінками не ведеться.

"Це на власні очі мали змогу побачити усі відвідувачі засудженої, у тому числі і представники моніторингової місії Європарламенту Пат Кокс та Александр Квасневський. Красномовно на користь цього факту, також свідчить і те, що сама засуджена припинила свою політичну акцію протесту, коли всі камери були прибрані. Про це до речі ЗМІ інформував ніхто інший, як її захисник Сергій Власенко", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, тюремникии заявили, що "варта з числа співробітників виправної колонії здійснює лише охорону блоку, де утримуються засуджені, і це всього дві особи. Аж ніяк не йдеться про присутність когось безпосередньо у палаті".

"Персонал лікарні та працівники Качанівської колонії до палати засудженої заходять інколи та лише за необхідності", - наголошується у повідомленні.

Також у відомстві спростовують інформацію екс-прем'єра про кількість осіб, які перебувають поряд із нею в лікарні.

"В палаті крім самої Ю.Тимошенко знаходиться лише одна хвора жінка, яка також направлена на лікування з виправного закладу", - запевняють в ДПтС.

Як відомо, в інтерв'ю "Українській правді" Тимошенко заявила, що за нею стежать "шістнадцять прихованих відеокамер із засобами "нічного бачення". Окрім того, вона запевняє, що її охороняє близько 100 осіб, а речі щоденно обшукують.