СБУ: Рудьковський літав з подружкою до Парижа за рахунок Мінтрансу

Служба безпеки України направила в.о. міністра транспорту і зв`язку Миколі Рудьковському офіційну повістку із запрошенням на допит у справі про розкрадання його відомством бюджетних коштів.

Один з епізодів справи – проплата за гроші платників податків чартеру до Парижа, який міністр Рудьковський використовував для особистих потреб у неробочий час.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю " Обозревателю " заявив у середу глава СБУ Валентин Наливайченко.

Як відомо, раніше Служба вже проводила розслідування з мотивів зловживань чиновниками Мінтрансу. До відповідальності, проте, нікого притягнуто не було, оскільки вище керівництво відомства захищало підлеглих.

«Розкрадання державних коштів мало місце зокрема у зв`язку з незаконним використанням грошей на оплату особистих міністерських чартерів. Один такий вояж міністр зробив до Парижа», - розповів Наливайченко. «Найближчим часом Рудьковського опитають у цій справі», - пообіцяв глава СБУ. Повістка з відповідним «запрошенням» була направлена в.о. глави Мінтрансу.

Як стало відомо, в столицю Франції Рудьковський літав з 9 по 12 червня поточного року. Для вояжу був зафрахтований літак «Сесна». На борту, окрім екіпажа, знаходилися лише двоє людей – Рудьковський і якась красуня. «Вона красуня за статусом, офіційно визнана», - уточнив Наливайченко, натякнувши, що йдеться про одну з вітчизняних «Міс».

Літак стояв у Парижі три доби. Поїздка, що оплачувалася із коштів держбюджету, обійшлася українським платникам податків у триста тисяч гривень. «Простий розрахунок: це - місячна пенсія для тисячі пенсіонерів», - уточнив пан. Наливайченко. У даному контексті він пообіцяв, що всі матеріали справи будуть передані в Генеральну прокуратуру.

У телефонному коментарі «Обозу» сам Рудьковський заявив, що ніяких повісток поки не одержував. «Я буквально годину тому спілкувався з одним з двох уповноважених СБУ, прикріплених до нашого міністерства, але нічого подібного від нього не чув». Паризьку історію він охрестив «дивовижним заходом», про який «перший раз чує».

«За останній час я був у Франції двічі. Перший раз я зустрічався з міністром транспорту цієї країни. Другий раз – з віце-президентом ЄС паном Баро. Обидві поїздки було узгоджено і схвалено Кабінетом міністрів України», - підкреслив він. «Кожен місяць у мене по декілька офіційних візитів, і я зараз не можу пригадати дати», - додав він. Рудьковський також не зміг пояснити, чому «офіційні візити» у нього припали на вихідні дні і як звали красуню, яка його супроводжувала.