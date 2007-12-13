Турчинов каже, що за Тимошенко можуть голосувати завтра

Один із лідерів фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що голосування за обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром може відбутися завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми хочемо працювати в європейській державі, в європейському парламенті, і ми дуже коректно поводимося, щоб не дати жодних підстав для якихось дій, вандалізму і знищення техніки – те, що вони намагалися зробити, коли зірвали голосування за прем`єр-міністра. Але в цьому є межа, і якщо вони далі висуватимуть нові умови, я думаю, що ми будемо вимушені голосувати в екстремальних умовах», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він уточнив, що представники фракцій меншості вимагають до голосування за прем`єр-міністра повністю розподілити комітети. «Зокрема, розподілити депутатів по комітетах і персонально закріпити посади в комітетах, потім обрати керівництво Верховної Ради, яке, я нагадаю, відбувається таємним голосуванням… У будь-якому випадку, якщо цей процес пройде ефективно і без блокування, то на це потрібно, щонайменше, три-чотири, а то й п`ять годин – тобто сьогодні це зробити неможливо (обрати прем`єр-міністра – УНІАН)», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

«Можливо, це відбудеться завтра», - припустив депутат, підкресливши, що у разі блокування коаліція може провести голосування за обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром в екстремальних умовах.

Водночас, він не уточнив, яким чином відбуватиметься таке голосування.