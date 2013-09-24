Обама зізнався, що не курить 6 років, "тому що боїться дружини"

Слова Обами не були публічними, але просочилися в пресу через включений мікрофон. Президент США і спецдоповідач ООН Маіна Кіаї розмовляли в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я сподіваюся, ви кинули курити", - сказав Обама співрозмовнику. Кіаї відповів, що час від часу все ж закурює, і, у свою чергу, запитав президента США, чи вдалося йому кинути. "Я не викурив жодної сигарети за 6 років..., бо боюся своєї дружини", - відповів Обама з посмішкою, повідомляє РІА Новости.

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Чутки про те, що Обама курить, супроводжували його в період першої виборчої кампанії на пост президента США в 2008 році. У США шкідливі звички політиків широко обговорюються в пресі. Телеканал Fox News навіть проводив у період передвиборної кампанії опитування серед глядачів, чи готові вони обрати на пост президента курця. Сам Обама не показувався з сигаретою на публіці протягом ряду років.

У 2009 році, вже будучи президентом, він зізнався, що як і раніше бореться з шкідливою звичкою, хоча і не курить кожен день або в присутності своєї сім'ї. Зауваження президента, що він вилікувався від куріння "на 95%", спровокувало хвилю жартів і пародій у ЗМІ.

Перша леді Мішель Обама в інтерв'ю в 2012 році сказала, що президенту допомогли кинути курити його дочки Малія і Саша. "Я думаю, що він, в кінцевому рахунку, зміг кинути цю звичку через дівчаток, тому що вони в такому віці, що від них не можна сховатись", - сказала Мішель Обама.