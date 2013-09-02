Україна заборонила ввезення білоруської свинини, молока, меду та яєць

До переліку продуктів потрапили: свинина, включаючи живих тварин, м'ясні субпродукти, мед, молоко і молочні продуктів, включаючи сири, а також яйця.

Про це йдеться в повідомленні Державного митного комітету Республіки Білорусь, розміщеному на сайті відомства, передає РИА Новости.

«З метою інформування громадян, що перетинають білорусько-український кордон, Чернігівська та Житомирська митниці України повідомили митні органи Республіки Білорусь про введення заборони на ввезення на територію України товарів, які підлягають ветеринарно-санітарному контролю та можуть переносити збудників африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Крім того, заборонені до провезення ковбаси та аналогічні вироби з м'яса, м'ясних субпродуктів або крові, готові або консервовані продукти з м'яса, готові супи або бульйони, а також заготовки до них. У цей же список потрапила кров тварин, приготовлена ​​для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; імунні сироватки, вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України в кінці серпня повідомило про посилення контролю на кордонах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС) .

Як зазначав міністр Микола Присяжнюк, контроль ведеться давно, але зараз необхідно повністю обмежити рух громадян і вантажів поза спеціальними пунктами пропуску. А на діючих пунктах кордону потрібно ввести постійно діючий бар'єр.