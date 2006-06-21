Міністерство оборони Росії знайшло альтернативу Ан-70

У Росії є альтернатива проекту Ан-70.

Як передає ІТАР-ТАРС, таку думку висловив начальник озброєння Збройних сил РФ - – заступник міністра оборони РФ Олексій МОСКОВСЬКИЙ.

О.МОСКОВСЬКИЙ нагадав, що "проект розроблявся з 1984 року". "У нас із цієї тематики є альтернативи, й наші ризики менші, ніж в України", - підкреслив він.

У той же час він зазначив, що події навколо розробки російсько-українського літака Ан-70 "розвиватимуться цивілізовано".

"У Росії й України є певні спільні зобов`язання в рамках цього проекту, які розглядатимуться по лінії МЗС, а також двосторонньою міждержавною комісією", - сказав він.

Довідка УНІАН. Літак Ан-70 призначений для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки. Серед військово-транспортних літаків тільки Ан-70 сідає на грунтові майданчики довжиною 600-900 м і може перевозити всю номенклатуру військових вантажів країн СНД і НАТО.

Створення літака Ан-70 – спільний українсько-російський проект. Але Росія останнім часом заявляла, що може відмовитися від участі в ньому. Зокрема, російська сторона заявляла про вихід з проекту за умови повернення Україною вкладених росіянами коштів і надання Україні права стати єдиним оператором проекту.