Постпред РФ в ООН назвав Саакашвілі психічно хворим

Таке рішення, за словами постійного представника РФ в ООН Віталія Чуркіна, було прийнято на знак протесту проти антиросійського характеру виступу грузинського лідера, передає РБК з посиланням на Russia Today.

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В.Чуркін відзначив, що мова М.Саакашвілі носила не тільки Русофобський, але і "антиправославний" характер.

Повпред заявив, що "на щастя для грузинського народу, ця людина, чиє психічне здоров'я потребує професійної оцінкою, знаходиться на заході своєї політичної кар'єри".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що постійні члени Радбезу ООН досягли угоди за ключовими пунктами резолюції про ліквідацію хімічної зброї Сирії. Проте, члени російської делегації ці відомості не підтвердили.