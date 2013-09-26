Постпред РФ в ООН назвав Саакашвілі психічно хворим

03:24, 26 вересня 2013
Світ
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Російська делегація покинула засідання Генеральної Асамблеї ООН у ході промови президента Грузії Михайла Саакашвілі.

саакашвілі / Фото : polittech.org

Таке рішення, за словами постійного представника РФ в ООН Віталія Чуркіна, було прийнято на знак протесту проти антиросійського характеру виступу грузинського лідера, передає РБК з посиланням на Russia Today.

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В.Чуркін відзначив, що мова М.Саакашвілі носила не тільки Русофобський, але і "антиправославний" характер.

Повпред заявив, що "на щастя для грузинського народу, ця людина, чиє психічне здоров'я потребує професійної оцінкою, знаходиться на заході своєї політичної кар'єри".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що постійні члени Радбезу ООН досягли угоди за ключовими пунктами резолюції про ліквідацію хімічної зброї Сирії. Проте, члени російської делегації ці відомості не підтвердили.

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