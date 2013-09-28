Садовий заперечує наявність нацистської символіки на "Арені Львів"

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив мер міста Львова Андрій Садовий.

Зокрема, за словами Садового, у Міжнародній федерації футболу побачили на стадіоні у Львові національну символіку, яку помилково визнали за нацистську, пише Gazeta.ua.

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"Так, там були петарди. Але я не бачив там жодної забороненої символіки", - підкреслив львівський градоначальник.

Нагадаємо, наступний матч відбору до Мундіалю-2014 національна збірна України гратиме без глядачів.

Таке рішення прийняв дисциплінарний комітет ФІФА з подачі ФАРЕ, яка звинуватила українських фанатів у використанні піротехніки, неонацистських прапорів на трибунах, нацистських вітаннях і расистських висловлюваннях під час матчу збірних України та Сан-Марино.

Також комітет вирішив, що збірній України буде заборонено грати на "Арені Львів" до кінця відбору до чемпіонату світу-2018, тобто в найближчі 5 років! Також на ФФУ було накладено штраф у розмірі 45 тисяч швейцарських франків (трохи менше 50 тисяч доларів США).