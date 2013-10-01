Депутати хочуть змусити міліцію записувати на камеру всі контакти з людьми

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону "Про внесення доповнень до Закону України "Про міліцію" (щодо обов'язковості здійснення відеореєстрації працівниками міліції своїх дій при здійсненні будь-яких контактів з громадянами в своїй діяльності)".

Ініціаторами законопроекту є народні депутати України від фракції "Батьківщина" Олександр Бригинець та Андрій Павловський.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Бригинця, депутати пропонують працівникам міліції під час виконання своїх обов’язків при будь-яких контактах з громадянами фільмувати свої дії на засоби відеореєстрації. Таким чином автори законопроекту хочуть "викорінити корупційну практику працівників правоохоронних органів".

Відповідно до законопроекту, відеофайли мають обов’язково містити інформацію про час, дату, місце відеореєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, звання та посаду усіх працівників міліції, які, відповідно до закону, вживають або виконують певні заходи, попередження громадян про здійснення відеореєстрації.

"Якщо громадяни не дають згоду на здійснення відеозйомки і при цьому відсутнє рішення суду, що її дозволяє, то така зйомка має стосуватись тільки дій працівників міліції", - пояснив Бригинець.

У разі прийняття проекту, Міністерство внутрішніх справ зобов’язане буде зберігати файли відеореєстрації в єдиній базі, та на вимогу громадян, які контактували з працівниками міліції, - надавати їм відповідні відеофайли.

Запропоновані зміни узгоджуються з принципом гласності роботи міліції, закріпленим, зокрема в ст. 3 Закону України "Про міліцію", наголошують автори проекту.

Як повідомлялося, раніше депутати планували змусити міліцію записувати на відео допити.