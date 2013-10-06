У Раді зареєстровано законопроект для боротьби з "торгівлею" депутатами

Текст законопроекту розміщено на сайті ВР.

У пояснювальній записці до нього зазначається, що цей законопроект вноситься, як альтернативний до законопроекту № 3258, яким передбачена можливість формування депутатських груп з 15 народних депутатів України.

«Вважаю, що надання права 15 народним депутатам України об’єднуватись у депутатську групу може призвести до дисбалансу у Верховній Раді України, який був у шостому скликанні парламенту, а саме: «купівлі» народних депутатів, які були підконтрольні одній з політичних партій», - зазначає Яворівський.

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Водночас, зауважує він, позафракційні народні депутати, якщо вважають, що не мають достатньо повноважень, щоб представляти інтереси своїх виборців, можуть вступати у депутатські фракції, які існують.

«Тому пропоную, щоб кількість осіб у депутатській групі була не меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, на день реєстрації депутатської групи, а не кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії», - говориться у пояснювальній записці.

Крім того, для реалізації прав позафракційних народних депутатів України при скороченій процедурі обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради, депутат пропонує надавати право виступу одному позафракційному народному депутату на підтримку пропозиції або не на підтримку пропозиції.

Так, законопроектом передбачається внесення змін до статей 31 та 59 Регламенту Верховної Ради.

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До пункту 3 частини 2 статті 31 пропонується внести зміни, згідно з якими скорочена процедура обговорення включає, зокрема, виступи представників двох депутатських фракцій, а також одного позафракційного народного депутата на підтримку кожної пропозиції, представників двох депутатських фракцій та одного позафракційного народного депутата не на підтримку пропозиції.

Змінами до частини 4 статті 59 визначається, що позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів. При цьому, кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, на день реєстрації депутатської групи (зараз - ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії).

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 3258, внесений народним депутатом Володимиром Макеєнком (фракція Партії регіонів), яким передбачено утворення депутатських груп з 15 депутатів.

В інтерв’ю УНІАН Макеєнко повідомив, що вніс до ВР проект Закону “Про внесення змін до Регламенту ВР (щодо кількісного складу депутатської групи)”, яким пропонується наступне: “Мають право народні депутати створювати депутатські групи в кількісному складі не менше 15 народних депутатів”.

Як нагадав Макеєнко, Регламентом ВР передбачено, що такі групи можуть створюватися у кількості не менш як 32 народних депутатів.

“Ну спробуйте зібрати мажоритарщика зі Львова, Тернополя, Луганська і Севастополя”, - зауважив він.