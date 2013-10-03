"Свобода" пропонує заборонити позафракційним нардепам створювати групи

Автори законопроекту, текст якого розміщено на сайті ВР, пропонують вилучити із нині діючого закону про Регламент Верховної Ради норми, якими передбачається створення депутатських груп.

У законопроекті зазначається, що позафракційні народні депутати можуть входити до складу фракцій, тоді як чинному законі міститься норма про те, що позафракційні депутати можуть входити до складу фракцій або об`єднуватися у депутатську групу. Кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії.

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У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що його ухвалення “дозволить запобігти розбалансуванню роботи Верховної Ради України”.

У записці сказано, що проектом усувається можливість утворення депутатських груп, до складу яких входять депутати без партійної приналежності, депутати, які вийшли або були виключені зі складу наявних фракцій. “Надання таким групам прав депутатської фракції може привести до дисбалансу у Верховній Раді, виділенню додаткових коштів з бюджету на обслуговування новостворених фракцій та нівелюванню політичної відповідальності депутатів, які вийшли або були виключені зі складу фракції”, - вважають автори проекту.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 3258, внесений народним депутатом Володимиром Макеєнком (фракція Партії регіонів), яким передбачено утворення депутатських груп з 15 депутатів.

В інтерв’ю УНІАН Макеєнко повідомив, що вніс до ВР проект Закону “Про внесення змін до Регламенту ВР (щодо кількісного складу депутатської групи)”, яким пропонується наступне: “Мають право народні депутати створювати депутатські групи в кількісному складі не менше 15 народних депутатів”.

Як нагадав Макеєнко, Регламентом ВР передбачено, що такі групи можуть створюватися у кількості не менш як 32 народних депутатів.

“Ну спробуйте зібрати мажоритарщика зі Львова, Тернополя, Луганська і Севастополя”, - зауважив він.