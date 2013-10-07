8-11 жовтня цього року у м. Ялта відбудеться міжнародний практичний семінар «Найкращий вітчизняний і світовий досвід з охорони праці та промислової безпеки 2013». Організатором заходу є спеціалізоване видання журнал «Промислова безпека».

Семінар буде проведено за участю центральних органів виконавчої та судової влади, вітчизняних і зарубіжних підприємств, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, представників профспілок. На сьогодні свою участь у семінарі підтвердили понад 100 представників найбільших промислових підприємств України.

Основні теми:

 Найбільш ефективні українські та зарубіжні моделі запобігання аваріям і травмуванню. Мінімізація ризиків. Інструментарій, що перевірений практикою. (Україна, Росія, США, ФРН).

 Роз’яснення та відповіді на актуальні питання, щодо практики застосування наглядовими органами нового порядку часткової або повної зупинки та відновлення роботи підприємств.

 Програмне забезпечення для служб охорони праці. Нові розробки.

 Сучасні інноваційні рішення з питань колективного та індивідуального захисту.

Очікується, що участь у семінарі візьмуть заступник голови Федерації профспілок України Сергій Українець, перший заступник Голови Республіканського комітету з палива, енергетики та інноваційної політики АР Крим Вадим Жданов, начальник управління державного нагляду Держгірпромнагляду України Микола Радіонов, начальник управління охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу Мінтопенерго України Людмила Скитенко, начальник територіального управління Держгірпромнагляду в АР Крим та м. Севастополі Олег Маєвський.

Спікерами форуму будуть провідні фахівці та експерти всесвітньовідомих підприємств та корпорацій, серед яких Метінвест (Україна), ДТЕК (Україна), , Shell Retail (Великобританія), Dupont (США), Issa Mining (Німеччина), Евраз (Росія), «РосУкрСерт» (Україна), Основа-Солсиф (Україна) та інші.

Також в рамках міжнародного семінару буде проведено тематичну виставку ретро-плакатів, присвячених охороні праці та промисловій безпеці.

З питань акредитація ЗМІ звертатися за тел.: (0652) 55-14-88 або 050-496-96-04.

Виїзд акредитованих журналістів із Сімферополя. Доставка в Ялту і назад транспортом організаторів семінару.