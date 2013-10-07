Міжнародний практичний семінар «Найкращий вітчизняний і світовий досвід з охорони праці та промислової безпеки 2013»
8-11 жовтня цього року у м. Ялта відбудеться міжнародний практичний семінар «Найкращий вітчизняний і світовий досвід з охорони праці та промислової безпеки 2013». Організатором заходу є спеціалізоване видання журнал «Промислова безпека».
Семінар буде проведено за участю центральних органів виконавчої та судової влади, вітчизняних і зарубіжних підприємств, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, представників профспілок. На сьогодні свою участь у семінарі підтвердили понад 100 представників найбільших промислових підприємств України.
Основні теми:
Найбільш ефективні українські та зарубіжні моделі запобігання аваріям і травмуванню. Мінімізація ризиків. Інструментарій, що перевірений практикою. (Україна, Росія, США, ФРН).
Роз’яснення та відповіді на актуальні питання, щодо практики застосування наглядовими органами нового порядку часткової або повної зупинки та відновлення роботи підприємств.
Програмне забезпечення для служб охорони праці. Нові розробки.
Сучасні інноваційні рішення з питань колективного та індивідуального захисту.
Очікується, що участь у семінарі візьмуть заступник голови Федерації профспілок України Сергій Українець, перший заступник Голови Республіканського комітету з палива, енергетики та інноваційної політики АР Крим Вадим Жданов, начальник управління державного нагляду Держгірпромнагляду України Микола Радіонов, начальник управління охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу Мінтопенерго України Людмила Скитенко, начальник територіального управління Держгірпромнагляду в АР Крим та м. Севастополі Олег Маєвський.
Спікерами форуму будуть провідні фахівці та експерти всесвітньовідомих підприємств та корпорацій, серед яких Метінвест (Україна), ДТЕК (Україна), , Shell Retail (Великобританія), Dupont (США), Issa Mining (Німеччина), Евраз (Росія), «РосУкрСерт» (Україна), Основа-Солсиф (Україна) та інші.
Також в рамках міжнародного семінару буде проведено тематичну виставку ретро-плакатів, присвячених охороні праці та промисловій безпеці.
З питань акредитація ЗМІ звертатися за тел.: (0652) 55-14-88 або 050-496-96-04.
Виїзд акредитованих журналістів із Сімферополя. Доставка в Ялту і назад транспортом організаторів семінару.