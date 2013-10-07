Минулоріч Держлікслужба винесла 24 розпорядження про заборону вакцин – нардеп

Про це повідомив народний депутат, член ТСК з розслідування фактів порушення законодавства України з боку посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України Павло Петренко.

«Тільки в минулому році від неякісних вакцин померло близько 40 українців. Як наслідок, Держлікслужба винесла24 розпорядження про тимчасову заборону обігу вакцин. При такій ситуації відміна GMP-стандартів для вакцин є неприпустимою», - наголосив нардеп.

За його словами, в Україні необхідно популяризувати вакцинування, проте якісними препаратами.

«Необхідно провести масштабну державну програму популяризації щеплення. Тому що зараз в Україні є прихована епідемія кору та краснухи. Насправді це проблема національного масштабу».

Окрім того, батьки дітей, яким роблять ті чи інші щеплення, повинні мати право вибору.

«Батьки повинні мати змогу самостійно обирати, чим вакцинувати дитину: чи препаратом, купленим коштом держбюджету, чи офіційно доплатити певну суму і купити ту ж вакцину, але європейського виробника».