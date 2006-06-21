Наша Україна, СПУ і БЮТ парафували угоду про створення коаліції

Блок “Наша Україна”, Соціалістична партія України та Блок Юлії Тимошенко парафували угоду про створення “помаранчевої” коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник “Нашої України” Роман ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що від “Нашої України” документ завізував він особисто.

Керівник інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ додала, від СПУ документ завізував перший секретар політради партії Йосип ВІНСЬКИЙ, від БЮТ – заст. голови фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Вона сказала, що підписи представників трьох політичних сил стоять на всіх 103-х сторінках тексту угоди - до тексту поіменного списку учасників коаліції.

В той же час, раніше Й.ВІНСЬКИЙ повідомляв, що угода складається із 122 сторінок.