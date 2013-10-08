ГПУ вимагає звітів про перевірку інциденту на стадіоні ”Арена Львів”

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури.

Також направлено листа до Міністерства внутрішніх справ України щодо необхідності організації перевірки за вказаним фактом.

На тему: Янукович просить Генпрокуратуру оцінити дії вболівальників у справі проти збірної України

“Про результати проведених перевірок зобов’язано поінформувати Генеральну прокуратуру України до 15 жовтня 2013 року”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення накласти санкції на збірну України з футболу у вигляді проведення одного матчу без глядачів (Україна - Польща 11 жовтня в Харкові), а також оштрафував ФФУ на 45 тис. швейцарських франків і дискваліфікував стадіон «Арена-Львів» аж до початку відбірного циклу Чемпіонату світу 2018 року.

Санкції було вжито на підставі на звіту організації FARE (Футбол проти насильства і расизму в Європі), яка зазначала, що в ході гри 6 вересня у Львові (Україна - Сан-Марино, 9:0) уболівальники збірної України ображали на расовому грунті гравця української збірної Едмара (натуралізованого бразильця), а також вивісили банер неонацистського змісту.

3 жовтня стало відомо, що Дисциплінарний комітет ФІФА призупинив рішення про санкції щодо збірної України.

7 жовтня Президент України Віктор Янукович попросив генерального прокурора Віктора Пшонку надати правову оцінку діям окремих уболівальників під час згадуваного матчу на стадіоні «Арена Львів». Президент визначив термін для надання правової оцінки - до 19 жовтня 2013 року.