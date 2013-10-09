«Пробіг з вірою в серці» за підтримки «Фокстроту» у Полтаві

У суботу 12 жовтня 2013 року кожен житель Полтави зможе долучитися до благодійного марафону «Пробіг з вірою в серці». Реєстрація розпочинається о 9:30 на Театральній площі, біля Драматичного театру ім. М.В.Гоголя

Цього дня серця усіх жителів міста будуть битися в унісон: дитячі – з вдячністю, марафонців – з усвідомленням благородності їх вчинку, адже завдяки добровільним внескам учасників буде придбано кардіологічне обладнання у Полтавську дитячу міську клінічну лікарню.

Полтавчани приймають фінальний «Пробіг з вірою в серці», який цієї осені вже пройшов у Херсоні, Кременчуці, Вінниці та Дніпропетровську. Історія благодійного марафону налічує більше чотирьох років і дев’ятсот тисяч гривень, зібраних для закупівлі кардіологічного обладнання у місцеві лікарні та пологові будинки у. У Полтаві «Пробіг з вірою в серці» відбудеться вдруге. Минулого року полтавчани вже продемонстрували свою небайдужість, а Полтавська дитяча лікарня отримала автоматичний аналізатор крові.

Приходьте цього року пробігти заради життя та здорового майбутнього наших дітей. Участь кожного – надзвичайно важлива, адже зробивши свій посильний персональний внесок, разом ми досягнемо великої мети!

Відділенню новонароджених патологій вкрай необхідне обладнання, на яке будуть збирати гроші цього року. Портативні електрокардіограф та пульсоксиметр дадуть нам можливість одночасно вимірювати пульс і тиск маленьких пацієнтів, адже це надзвичайно важливо для вчасного і правильного встановлення діагнозу, - Лариса Савченко, головний лікар Полтавської дитячої міської клінічної лікарні.

Вже третій рік ми підтримуємо благодійний марафон «Пробіг з вірою в серці». Його ідея «За здорове майбутнє дітей» співзвучна нашому власному соціальному проекту «Школа безпеки», через який ми вчимо дітей безпеці життєдіяльності, щоб вони росли здоровими, - Олена Милованова, PR-менеджер торговельної мережі «Фокстрот. Техніка для дому», партнера пробігу.

Незважаючи на те, що головна ціль пробігу – доброчинність, «Пробіг з вірою в серці» - це справжнє свято для всієї родини. Організатори і партнери передбачили розваги для усіх: на найменших чекають екологічний майстер-клас та навчальні мультфільми «Фокс і Трот поспішають на допомогу», а підлітки та дорослі із задоволенням послухають виступи талановитої виконавиці Марії Рак та фіналіста проекту «Х-фактор» Олега Кензова.

Окрім того, усі бажаючі зможуть взяти участь у конкурсах та лотереях. Кожен зареєстрований учасник пробігу отримає фішку, яку потім зможе обміняти на смачні та корисні подарунки в знак вдячності за свою участь.

Довідка: Торговельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є лідером * ринку України в сегменті роздрібних продажів електроніки та побутової техніки. Перший магазин торгової мережі був відкритий в 1994 році, і станом на жовтень 2013 року в Україні налічується 229 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому». Магазини представлені в 113 обласних і районних центрах України, при цьому їх загальна площа складає більше 309 000 кв. м. Згідно з рейтингом, складеним аудиторською компанією Deloitte & Touche, торгівельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» входить до числа 500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. Обсяг продажів мережі за 2012-13 фінансовий рік склав більше 7.17 мільярдів гривень. З 2010 року торгова мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є членом-учасником «Euronics» - найбільшої закупівельної групи електроніки та побутової техніки, представленої в 30 країнах Європи.

* За даними GFK, 2012.